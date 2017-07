P. Jacques Hamel

« Des ténèbres se sont abattues sur nous !» Par ces mots de Mgr Dominique Lebrun exprimait la terrible stupeur qui s’empara des chrétiens après l’assassinat du P. Hamel, au pied de l’autel où il célébrait la messe, par deux jeunes hommes se réclamant de Daech. "Pourtant ce 26 juillet 2016,continuait l’archevêque de Rouen des lumières se sont allumées dans la nuit ». Il l’a rappelé à l’occasion des obsèques du prêtre assassiné, le 2 août suivant : « Il ne m’appartient pas de déclarer « martyr » le P. Jacques. Mais comment ne pas reconnaître la fécondité du sacrifice qu’il a vécu en union avec le sacrifice de Jésus qu’il célébrait fidèlement dans l’eucharistie ? Les paroles et les gestes nombreux de nos amis musulmans leur visite sont un pas considérable ! » En effet, comment imaginer que d’aussi grandes souffrances puissent être perdues ?

Au Panthéon des prêtres assassinés, le P. Jacques Hamel a rejoint le prêtre polonais Jerzy Popieluszko, ainsi que Mgr Oscar Romero également tué en pleine célébration eucharistique. Certainement très nombreux sont les autres prêtres anonymes qui, de par le monde, ont péri en témoignant leur foi. C’est à eux tous que nous rendons hommage lorsque nous témoignions de la mort tragique de cet humble prêtre âgé de Saint-Etienne-du -Rouvray, qui a toujours choisi de servir son Eglise aux périphéries. Mais que reste-t-il de cette mort tragique un an plus tard ?

Il semble que le sursaut d’espérance suscité par ce drame perdure et irrigue la vie spirituelle des croyants. Les deux auteurs des livres, qui viennent de paraître à l’occasion de ce premier anniversaire témoignent, chacun à leur façon, de cette « lumière qui s’est allumée dans la nuit ».

« Nous avons ressenti alors, note Jan de Volder, auteur de « Martyr – Vie et mort de Jacques Hamel »(Cerf),une force spirituelle et humaine face à l’épreuve de ce drame ainsi qu’une lucidité inébranlable dans la lecture de cet acte de terreur qui ont valu non seulement pour les catholiques, mais également pour tous les français. »

Le musulman Mohammed Nadim, profondément touché par cet assassinat au nom du Coran, lui fait écho, et insiste sur l’urgence de la fraternité. Dans son livre « Requiem pour le P. Jacques Hamel » (Bayard), il écrit : « Quand on pense que vous avez été assassiné pour votre rectitude, pour votre droiture et pour votre vertu, nous devons, alors même que c’est difficile , adhérer à ce monde pour tenter de le sauver de lui-même, nous devons tout essayer et même, chargés de nos péchés on ne peut reculer,on ne peut abandonner parce que cette union, il faut même la forcer si nous ne voulons pas être comme le rameur qui lutte toujours à contre- courant (…) ».

A l’occasion du Jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II avait décidé que l'Eglise devait célébrer tous les martyrs. Mgr Etchegaray disait alors : « Une Eglise qui ne se souvient plus de ses martyrs d'hier ou ne découvre pas ceux d'aujourd'hui ne peut revendiquer l'honneur d'être l'Eglise du Christ. »

La fécondité d'une Eglise se mesure-t-elle au nombre de ses martyrs ?Ou à l’espérance qu’ils font naître ?« Où trouverons-nous la force de faire face aux périls si nous ne pouvons pas nous appuyer sur l’espérance » demandait Mgr André Vingt-Trois lors de la messe célébrée pour les victimes de Saint-Etienne-du-Rouvray, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 27 juillet 2016. Il rejoignait ainis le P. Hamel qui terminait souvent ses homélies par cette phrase, citée par sa sœur : « Le monde a tant besoin d’espérance… »

Evelyne Montigny