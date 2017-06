Les écrits de Marie Noël

Marie Noël

Quelle fut votre rencontre avec Marie Noël ?

Père Benoît Lobet : Je l’ai lue au séminaire et ai ressenti une grande complicité. Elle décrivait une vie spirituelle non pas volontariste mais plutôt de l’ordre de la remise de soi, dans sa pauvreté, à la miséricorde. Une spiritualité qui n’est pas dans l’évidence dogmatique, mais dans la quête, le trébuchement, traversée par le doute comme par la foi. D’où le titre de mon livre, repris des Notes intimes : Mon Dieu, je ne vous aime pas.

Votre livre évoque un « compagnonnage » avec la poétesse…

P.B.L. : J’étais à un moment de choix : si je devenais prêtre, comment allais-je vivre mon ministère ? Elle m’a porté à essayer d’être un prêtre qui se laisse sensibiliser, même blesser, par les questions et les doutes qu’on lui confie et qu’il porte lui-même. Je suis toujours revenu aux Notes intimes et à certains poèmes des Chants et psaumes d’automne – ce qu’on a fait de mieux en littérature comme méditation sur le mal et la destinée humaine – et Jugement, véritable examen de conscience. J’y puise consolation et encouragement.

De la consolation ?

P.B.L. : Oui, car la façon dont Marie Noël a rendu compte de son expérience est sans concession : elle relate les choses telles qu’elles sont et cerne au plus près le mystère de sa vie spirituelle. Ses mots sont un miroir qui permet de vous déchiffrer. Comme saint Augustin, Ignace de Loyola ou Thérèse de Lisieux, Marie Noël est à son mieux dans l’autobiographie. Et son génie fut d’en rendre compte dans des formes extrêmement littéraires. C’est ainsi qu’elle peut être lue encore aujourd’hui.

Qu’a-t-elle à dire aujourd’hui ?

P.B.L. : Elle peut rejoindre les perplexités informulées de beaucoup de personnes – dans leur vie et leur recherche de Dieu. Beaucoup m’ont dit comment Marie Noël est devenue une compagne pour toujours, avec qui ils découvrent une manière de prier et de dénouer des nœuds intérieurs.

Vous qualifiez même Marie Noël de « théologienne »…

P.B.L. : Est théologien celui qui parle de Dieu. Or, Marie Noël sait non seulement parler à Dieu – le fait de tout priant – mais aussi parler de Lui, en posant à son propos des questions essentielles. Il y a un tournant chez Marie Noël, lorsqu’elle aborde le drame de la foi chrétienne, c’est-à-dire la question du mal et du malheur. C’est un propos central de la théologie, incontournable depuis la Shoah. Elle ne doute jamais que Dieu existe, mais elle doute de sa bonté. Et elle y répond par le mystère du Christ.

Qu’attendez-vous de ce procès en béatification ?

P.B.L. : Qu’il renouvelle la connaissance qu’on a de Marie Noël. Elle n’a jamais été oubliée, mais on n’en lisait pas les pièces les plus rudes et authentiquement spirituelles. On en a fait quelquefois une grenouille de bénitier, ou, dans les manuels scolaires, une personne charmante, qui avait écrit des poèmes sur les saisons, les campagnes… On évoquait trop peu les Notes intimes. Or, selon moi, c’est un document spirituel majeur du XXe siècle.

----------------------

Mon Dieu, je ne vous aime pas. Foi et spiritualité chez Marie Noël, Nouvelle Cité, 192 p., 19 €

Adrien Bail