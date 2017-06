Judaïsme

Un vieux cliché chrétien voyait dans la diaspora juive la marque de l’infamie et la conséquence directe de la mort de Jésus. Ce cliché est bien entendu obsolète depuis Vatican II, mais il est surtout faux historiquement. Dans le judaïsme, il a de tout temps existé deux pôles, la terre d’Israël et les diasporas. Ce tiraillement entre une force centripète et une autre centrifuge s’exprime déjà dans de nombreux récits bibliques. Les personnages fondateurs (Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse…) sont tantôt «israéliens» tantôt diasporiques, passant d’une attraction à l’autre, hésitant, partant et revenant… Au grand dam de Moïse, deux tribus (Ruben et Gad) demeurent hors des frontières d’Israël (voir Nombres 32), formant ainsi une diaspora symbolique permanente.

L’emblème de la tribu de Zabulon est un bateau, les Hébreux et les Phéniciens étaient alliés et très proches culturellement, ils essaimèrent ensemble dans tout le bassin méditerranéen dès l’époque du premier Temple (voir le livre de Jonas par exemple). Le royaume d’Israël est détruit et exilé en –722 par les Assyriens créant ainsi une diaspora orientale lointaine et fondant le mythe des tribus perdues. Les Babyloniens complètent le phénomène en –585. Le prophète Jérémie mourra au sein de la diaspora en Égypte… Durant la période du second Temple et donc à l’époque de Jésus, la majorité des Juifs du monde vivent en diaspora dans toute la Méditerranée et tout le Proche-Orient. Une partie des textes bibliques sont profondément liés à la diaspora. Cette diaspora trouve son expression dans les textes chrétiens, chez Paul notamment.

L’échec politique des deux grandes révoltes contre le joug romain (70 puis 135) renforcera la diaspora. La crise économique et les premières persécutions chrétiennes mettront un terme durant les Ve-VIe siècles au centre israélien au profit de Babylone. Dès lors, la diaspora compte plus que la petite communauté de Terre sainte qui ne sera plus que symbolique. Les centres juifs seront dorénavant ailleurs, et ce jusqu’à l’aventure réussie du sionisme au XXe siècle qui va remettre Israël au centre. Le peuple juif a cette histoire diasporique unique au monde, extraordinaire par sa durée, sa fécondité, mais aussi sa tragédie, livrant les Juifs sans défense et sans refuge aux griffes de leurs persécuteurs…

En conclusion, on peut affirmer que si la terre d’Israël, et en particulier Jérusalem, est essentielle pour le judaïsme, la diaspora reste dans nos gènes et ne saurait s’effacer. Le véritable centre juif est virtuel : il est le livre, la pensée, la famille, l’individu ; il est Dieu aussi bien sûr, nulle part et partout…

Rabbin Yeshaya Dalsace