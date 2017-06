Petite histoire de la confession

Se confesser

Exceptionnelle pour les premiers chrétiens.

À partir du IIIe siècle, la confession est publique, unique dans la vie et réservée aux péchés graves ou à l’apostasie. Elle change aux VIe et VIIe siècles, sous l’influence des moines irlandais. Le prêtre l’entend en privé et donne une «pénitence» proportionnée à la faute. On se confesse alors plusieurs fois dans une vie.

Une fois par an à partir du XIIIe siècle.

Le principe date du quatrième concile de Latran en 1215, sous l’égide du pape Innocent III. La confession doit avoir lieu chaque année, en relation avec la communion pascale, d’où l’expression «faire ses pâques».

Plus souvent dès le XVIe siècle.

Le concile de Trente de 1545, convoqué par le pape Paul III, réaffirme la nécessité de se confesser «au moins une fois l’an». Le confessionnal garantissant l’anonymat du pénitent se répand.

Plus librement dès les années 1970.

Si la règle annuelle demeure, la promulgation du nouveau rituel «de la pénitence et de la réconciliation» en 1973, dans le sillage du concile Vatican II, donne au sacrement plusieurs visages : la réconciliation individuelle (célébration à deux entre le prêtre et le pénitent) ; la célébration communautaire avec confession et absolution individuelles ; la célébration communautaire avec confession et absolution collectives ; la célébration pénitentielle non sacramentelle (les pénitents auront rencontré un prêtre dans les semaines consacrées à une démarche commune de pénitence avant une cérémonie collective).

Dans un premier temps, les célébrations avec absolution collective connaissent un large succès. Elles sont plus exceptionnelles après le synode des évêques de 1983 qui réaffirme la forme individuelle comme la pratique habituelle et traditionnelle dans l’Église que l’on doit honorer au moins une fois par an.

Sophie Viguier-Vinson