Prier avec la Parole en juillet

L’intention de juillet 2017 est : "Prions pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne."

Chaque mois, le pape confie à notre prière un défi qu’il discerne pour le monde ou pour la mission de l’Église. Entrons dans ce réseau de prière qui rassemble 35 millions de personnes dans le monde.

Nous publions la forme longue (20’) de cette proposition, la forme brève (10’) est sur le site du Réseau mondial de prière du pape.

Temps de la Parole

Nous vous proposons de prier cette intention avec la parabole bien connue de la brebis perdue, dans laquelle nous voyons Dieu partir à la recherche de celle qui s’est égarée, et se réjouir de son retour.

Alors il leur dit cette parabole : «Lequel d’entre vous, s’il a cent brebis et qu’il en perd une,ne laisse pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu’à ce qu’il l’ait retrouvée ? Et quand il l’a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins, et leur dit : ‘’Réjouissez-vous avec moi, car je l’ai retrouvée, ma brebis qui était perdue !’’ Je vous le déclare, c’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion.»

Luc 15, 3-7

Chant : Dieu est une fête aujourd’hui(Chant MEJ – Eric Jaffrain / L. Grzybowski)

Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie… Ô alléluia !

Dieu est une fête aujourd’hui, c’est Lui qui l’a promis…

Ô ô ô ô… alléluia !

Méditation

Je me mets en présence du Seigneur et lui demande son Esprit pour que sa Parole fasse son œuvre en moi.

Je lui demande une grâce : que j’aie le souci de mes frères qui se sont éloignés de la foi, et que je sache leur montrer par mon attitude la joie d’être chrétien.

1– Un berger et ses brebis

Je me mets dans cette scène…

Je vois le berger dans le désert avec ses brebis.

Il connaît et aime chacune en particulier, et il repère qu’il en manque une…

Ai-je le désir d’être connu et aimé ainsi ?

Je vois ce troupeau… Je suis dans ce troupeau… est-ce que je m’y sens bien, en sécurité ?

Mais je suis parfois aussi cette brebis qui se perd, seule dans le désert, éprouvant un désir d’indépendance, ou bien la peur et l’inquiétude... Seigneur, tu es ce Berger… Montre-moi quel amour tu as pour moi et pour chacun !

Silence…

2– La recherche de la brebis égarée

Un berger qui laisse 99 brebis en plein désert pour partir à la recherche d’une seule… folie de l’amour ! Un berger qui cherche sa brebis jusqu’à ce qu’il la trouve… folie de l’amour ! Un berger qui fait la fête quand il retrouve la brebis qui s’était éloignée de lui… folie de l’amour !

Quelle image de Dieu cela me donne-t-il ? Est-ce comme cela que je le vois et que j’en parle ?

Permets, Seigneur, que ceux qui se sont éloignés de la foi découvrent ou redécouvrent dans mes actions et mes paroles le visage d’un Dieu fou d’amour !

Silence...

3– La fête du retour

Un retour qui est une fête, une joie, un partage…

Je vois les amis, les voisins avec qui le berger fait la fête, et je m’invite à cette fête !!

La vie chrétienne est-elle pour moi une fête et une joie à partager avec d’autres, ou bien un devoir, ou même une corvée ?

Ai-je envie de me réjouir quand des frères et sœurs retrouvent la joie d’être en Église ?

Seigneur, fais-moi découvrir toujours plus la beauté et la joie de la vie chrétienne !

Silence...

Cœur à cœur avec le Seigneur

Chacun prend le temps de parler au Seigneur à partir de ce qu’il a reçu dans sa prière (louange, demande, questionnement…).

Partage

Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment cette Parole de Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie.

On termine par un Notre Père.